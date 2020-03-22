جهة الرباط تسجل نصف أعداد المصابين الجدد بكورونا اليوم..هذه حصيلة باقي الجهات

أعلنت وزارة الصحة، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا، والتي رفعت العدد الإجمالي للمصابين إلى 104 حالات.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن الإصابات الثمانية الجديدة موزعة على الجهات التالية:

– 4 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة

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– حالة بالجهة الشرقية

– حالة بجهة بني ملال الخنيفرة

– حالتين بجهة مراكش تانسيفت

وبالتزامن مع تزايد حالات المصابين بكورونا، يتجه المغرب نحو زيادة أعداد الخاضعين للتحاليل الطبية الخاصة بالفيروس، حيث وصل إلى إخضاع 490 شخص للتحاليل، والتي بينت عدم حملهم للفيروس.