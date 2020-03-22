حقوقيون يطلقون مناشدة للسلطات لإيواء المهاجرين والمشردين وحل إشكال شهادة التنقل

أطلق حقوقيون، اليوم الأحد، مناشدة جديدة للسلطات، للتدخل في قضايا عاجلة، من أجل تسهيل حياة المواطنين في ظل حالة الطوارئ، التي دخل المغرب اليوم ثالث أيامها.

وأصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مناشدة للحكومة، والسلطات العمومية، والجماعات الترابية بأن تقوم بإيواء المهاجرين، والمهاجرات، وجميع الأجانب، الذين لا مأوى لهم في أماكن آمنة إسوة بما قامت به بعض الجماعات بالنسبة إلى المشردين في جماعاتها.

ودعا الحقوقيون إلى تقنين، وتسريع تمكين المواطنين بشهادات التنقل الاستثنائية، والإعلان عن سبل، وطرق التوصل بها عبر القنوات العمومية لتفادي المضاربة فيها، والتجمعات غير المرغوب فيها، إعمالا لبلاغ وزارة الداخلية.

وطالب الحقوقيون بتمكين الجمعيات، والتعاونيات، التي تدبر توزيع الماء في دواويرها من الدعم، إذا كانت في حالة عسر، وبإرجاء مشاكلها في هذا الظرف العصيب لتمكين الساكنة بالماء لحيويته في مواجهة الوباء.

ووجه الحقوقيون مناشدة للأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للاجئين من أجل التدخل العاجل لحماية ساكنة مخيمات تندوف من وباء كورونا، وذلك بإيجاد الوسائل الصحية، التي تحد من الانتشار، والمعالجة الممكنة، والحماية الدولية لهذه الساكنة أمام الأنباء، التي تؤكد تركها، ومصيرها في هذه الظروف العصيبة.