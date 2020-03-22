عاجل..المغرب يتجاوز المائة مصاب بكورونا- حصيلة جديدة

تجاوز المغرب، صباح اليوم الأحد، عتبة المائة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الحصيلة الجديدة لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، وصل اليوم إلى 104 مصاب، و490 حالة مستبعدة، ولا زال رقم المتشافين والوفيات،ج مستقرا، في ثلاث حالات لكل واحدة منهما.

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