فيروس كورونا: تسجيل أول إصابتين في غزة

أعلنت وزارة الصحة، في غزة، في الساعات الأولى من صباح الأحد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وأضحت الوزارة في مؤتمر صحفي، أن أول حالتي إصابة بفيروس كورون المواطنين اثنين كانا عائدين من باكستان مؤخرا.

وأشارت إلى أن الحالتين كانتا بالفعل في غرف الحجر الصحي ضمن مئات العائدين من الخارج من خلال معبر رفح البري على الحدود مع مصر، وأنهما لم يتحركا إلى داخل القطاع.

وأفادت وزارة الصحة بأن هذه الإصابات وافدة، ولم يتم تسجيل لحد الآن أي حالة من داخل قطاع غزة.

واتخذت السلطات في القطاع المحاصَر إجراءات إحترازية لمنع تفشي فيروس كرونا من بينها إغلاق كافة المطاعم والمقاهي، تجنبا لانتشار العدوى.