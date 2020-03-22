إحدى أشهر نجمات السينما الهندية تصاب بفيروس كورونا

أصيبت نجمة السينما الهندية كاريكا كابور، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي هي وعائلتها.

وأعلنت إحدى أشهر نجمات عالم سينما بولييود، أول أمس الجمعة، أن تحاليل الكشف عن الفيروس، أظهرت أنها مصابة بعدواه، إذ

انضمت بدورها إلى قائمة النجوم، الذين لم يسلموا من الجائحة، المنتشرة في دول كثيرة.

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وقالت كانيكا كابور من خلال منشور على أنستغرام إنها أحست، خلال الأيام الماضية، بعلامات الإنفلونزا، وخضعت للتحاليل اللازمة، التي كانت إيجابية بحصوص فيروس كورونا كوفيد 19”.

وحول الإجراءات المتخذة بعد إصابتها، أوضحت كارينكا: “أخضع أنا وعائلتي في الوقت الحالي للحجر الصحي الكامل، ونتابع العلاج الطبي، كما يتم تتبع الأشخاص، الذين اتصلت بهم في الفترة الأخيرة”.

ولم يسلم مشاهير كثر من دول مختلفة، ومجالات متعددة من عدوى فيروس كورونا، الأمر الذي يؤكد خطورته، وسهولة انتقاله في حالة عدم الالتزام بتدابير الوقاية، خصوصا تجنب التجمعات، والاتصال بالأشخاص من على مسافات قريبة.