الصين تعلن عن أول إصابة “محلية” جديدة بعد أيام من عدم تسجيل أي حالات “كورونا”

سجلت الصين، اليوم الأحد، أول إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالات.

ويتعلق الأمر بشخص في مقاطعة غوانغ دونغ في جنوب البلاد، أصيب بالعدوى من أشخاص قادمين من الخارج، حسبما أعلنت السلطات الصحية الصينية.

وتسعى الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في دجنبر الماضي، بشكل رئيسي، إلى تفادي عودة وباء كوفيد 19 إلى أراضيها من جديد عبر الخارج، حيث تفشى عبر المعمورة.

وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها ببطء في مقاطعة هوباي ومدينة ووهان بؤرة الفيروس، ولم تسجل في هذه المنطقة أي إصابة جديدة الأحد وذلك لليوم الرابع على التوالي.

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وبهذه الأرقام يصل إجمالي الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا إلى 81 ألف و 54 حالة، و3261 وفاة من بينها ست حالات إمس السبت.

كما تحاول الصين استئناف حركة الاقتصاد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش بشكل كبير خلال الربع الحالي من السنة، مع بدء عودة الحياة ببطء لطبيعتها في مدن مثل بكين وشنغهاي وإن كان الجميع يضع كمامات في الأماكن العامة.