شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات وإصابات كورونا في إيران والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020 أعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1685، بعد وفاة 129 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي إن "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 21638، بينما تعافى 7913 شخصا من المرض".

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