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ثالث وفاة بفيروس كورونا في تونس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث وفاة بفيروس في تونس والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة في تونس، الأحد، تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحة أن عدد المصابين تجاوز 60 منذ ظهور أول حالة مطلع مارس/آذار.

 

وقال عبداللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن السلطات الصحية تجري يوميا 120 تحليلا مخبريا على أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، مشيرا إلى توسيع دائرة التحاليل خلال الأيام المقبلة ليشمل آلاف التونسيين 

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للوقاية من فيروس (كوفيد-19)، دخلت تونس الأحد فعليًا في مرحلة الحجر الصحي التام لجميع السكان (11مليون نسمة)، مع استثناء القطاعات المرتبطة بالغذاء والدواء والأمنية والعسكرية.

 

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إغلاق حدود البلاد البرية والبحرية والجوية منذ مطلع الأسبوع، لتأمين الدولة من تداعيات انتشار الفيروس في أوروبا، خاصة في إيطاليا التي تضم قرابة 200 ألف مهاجر تونسي.

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