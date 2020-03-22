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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية ضد فيروس كورونا في كتاف صعدة والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
بالتزامن مع إنتشار جائحة الوباء العالمي فيروس كوفيد 19 " كورونا" في عدد من الدول المختلفة حول العالم و منها الدول الشقيقة و المجاورة للجمهورية اليمنية الذي راح ضحيته الآلاف من الوفيات و الإصابات المرضية وذلك منذ ظهوره في الصين و إيران بصورة كارثية وغير مسبوقة خلال الفترة القليلة الماضية.
اقامت اللجنة الطبية في محور كتاف بمحافظة صعدة حملة توعوية بين صفوف المقاتلين وذلك بمخاطر إنتشار الأوبئة و الفيروسات المعدية و المميته ومنها فيروس كورونا الذي يشكل في الوقت الحالي تهديداً حقيقياً للحياة في ارجاء العالم.
وتشمل الحملة التوعوية توجيه جميع المقاتلين بكيفية إنتشاره و طرق الوقاية و من ذلك عدم التجمعات و الإختلاط العشوائي إلى جانب المحافظة الجيدة و المستمرة على النظافة الشخصية و اخذ الأسباب الأخرى المعينة على تجنب انتقال العدوى اذا وجدت إذا سمح الله.
فيروس كورونا....
فيروس كوفيد 19 - كورونا - هو أحد فيروسات كورونا الجديد حيث ظهرت أغلب حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر ٢٠١٩م على صورة التهاب رئوي حاد و مصدره حيواني حسب المصادر الطبية و ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية.
واعراضه النمطية الحمى و السعال و ضيق التنفس و في بعض الحالات يكون هناك إلتهاب رئوي حاد و يصيب بدرجة رئيسة الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة إلى جانب كبار السن و الأشخاص المصابين بـــ أمراض مزمنة مثل : السرطان، والسكري، وأمراض الرئة المزمنة.
الوقاية : النظافة الشخصية « غسل اليدين بالماء الدافئ و الصابون جيداً» اتباع آداب العطس والسعال « وذلك من خلال المناديل الورقية و التخلص منها سريعاً» تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو أنفلونزا. تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات، سواء كانت برية أو في المزرعة. إرتداء الكمامات الطبية و قفارات اليدين و تعريض الملابس لحرارة الشمس تجنب الأسواق و الأماكن المزدحمة و الأفضل عدم الخروج من المنزل إلى للضرورة القصوى مع اخذ الاحتياطات الصحية ؛ التعقيم المستمر للمنزل بشكل كامل و العناية بنظافة الأغذية خصوصاً الخضروات و الفواكه تجنب شراء القات ومضغه و الإبتعاد عن التدخين و التخفيف من المشروبات الباردة و الأفضل الإكتفاء بالمياة النظيفة الصالحة للشرب و المشروبات الساخنة.
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