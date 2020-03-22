ارتفاع إصابات كورونا في إثيوبيا إلى 11

الأحد 22 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 11.



وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي، الأحد، إن الحالتين الجديدتين لإثيوبيين؛ الأول يبلغ من العمر 28 عاما، وكان قادما من بلجيكا في 14 مارس/آذار الجاري، فيما يبلغ عمر الثاني 34 عاما، وكان قادما من الخارج في 19 مارس/آذار أيضا.

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وكانت إثيوبيا أعلنت، الأربعاء، تعافي 4 حالات من الاصابة بفيروس كورونا.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلنت إثيوبيا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأغلقت الحكومة الإثيوبية، الإثنين، المدارس وحظرت الأنشطة الرياضية والتجمعات لمدة 15 يوما، وذلك للحد من تفشي كورونا في البلاد.