شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النمسا تسجل تاسع وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:32 مساءً, 22 مارس 2020 م المناطق - الرياض سجلت النمسا تاسع وفاة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الحالات المصابة إلى 3026 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم إن الفحوص الطبية أكدت 212 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3026 حالةً بينها تسع حالات شفاء ومثلها وفيات.

وأوضحت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 626 حالة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 606 إصابات في حين سجلت العاصمة فيينا 369 إصابة.

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