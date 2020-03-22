شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 64 إصابة و10 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 514 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 48، مضيفًا أن تسعة مرضى تماثلوا للشفاء مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 29.

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