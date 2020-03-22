شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفاة بفيروس كورونا في رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الحكومة الرومانية اليوم الأحد أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وحالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 67 عاما كان مصابا بالسرطان في مرحلة متأخرة.

وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 18 مارس وكان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة كرايوفا في جنوب رومانيا. وسجلت رومانيا 367 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.