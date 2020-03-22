أمانة بغداد تعلن زراعة 1700 فسيلة نخيل غرب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن إنجاز زراعة 1700 فسيلة نخيل على ارض ملاصقة لشارع مطار بغداد الدولي.
وقالت الامانة في بيان تلقت السومريةو نيوز نسخة منه، إنه تم "إنجاز زراعة 1700 فسيلة نخيل على ارض ملاصقة لشارع مطار بغداد الدولي".
وأضافت الأمانة، أنه تم "زراعة أنواع مختلفة من فسائل النخيل منها ما هو ثمين ونادر وعلى عدة مراحل بغية الإكثار من غابات النخيل والتوسع في هذه الثروة النباتية المهمة وإضفاء جمالية على العاصمة".
وأضافت الأمانة، أنه تم "زراعة أنواع مختلفة من فسائل النخيل منها ما هو ثمين ونادر وعلى عدة مراحل بغية الإكثار من غابات النخيل والتوسع في هذه الثروة النباتية المهمة وإضفاء جمالية على العاصمة".
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