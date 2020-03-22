اغلقت شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاع الناصرية الثاني 20 مطعما ومقهى بالإضافة الى كوفيهات من اجل ضمان سلامة المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا.
وقال مدير القطاع الدكتور محمد كشاش، في بيان، ان الحملة نفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية وشملت المقاهي والمطاعم الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لصوب الجزيرة.
واضاف ان عملية الغلق جاءت ضمن توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 بالتعاون والتنسيق مع مفارز جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية إضافة لتشديد الإجراءات الرقابية على كافة أصناف المحلات العامة الخاضعة للإجازة الصحية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وإحالتهم للمحاكم المختصة لمنع انتشار الامراض الانتقالية واتخاذ إلاجراءات الوقائية السريعة حفاظا على صحة المواطنين .
كانت هذه تفاصيل خبر غلق 20 مطعما ومقهى في الناصرية للوقاية من فايروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.