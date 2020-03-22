غلق 20 مطعما ومقهى في الناصرية للوقاية من فايروس كورونا

وقال مدير القطاع الدكتور محمد كشاش، في بيان، ان الحملة نفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية وشملت المقاهي والمطاعم الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لصوب الجزيرة.

واضاف ان عملية الغلق جاءت ضمن توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 بالتعاون والتنسيق مع مفارز جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية إضافة لتشديد الإجراءات الرقابية على كافة أصناف المحلات العامة الخاضعة للإجازة الصحية واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وإحالتهم للمحاكم المختصة لمنع انتشار الامراض الانتقالية واتخاذ إلاجراءات الوقائية السريعة حفاظا على صحة المواطنين .

