ايران تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685

وقال وزير الصحة، في تصريح صحفي اليوم، إن 129 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 1028 إصابة جديدة.

وأوضح الوزير أن أوضاع إيران في مواجهة فيروس كورونا أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالسابق وباتت مستقرة، مضيفة أن "الأوضاع في إيران لم تصبح فوضوية كماهو حاصل في اوروبا وهناك أسرة فارغة في معظم المستشفيات الإيرانية".



وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي فيروس كورونا، كما تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا والصين.

هذا وقد تجاوز عدد الوفيات في مختلف مناطق العالم جراء تفشي فيروسي كورونا 13 ألف حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 307 آلاف مصاب حتى الآن.