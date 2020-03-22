ايران تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.
وأوضح الوزير أن أوضاع إيران في مواجهة فيروس كورونا أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالسابق وباتت مستقرة، مضيفة أن "الأوضاع في إيران لم تصبح فوضوية كماهو حاصل في اوروبا وهناك أسرة فارغة في معظم المستشفيات الإيرانية".
وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من تفشي فيروس كورونا، كما تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا والصين.
هذا وقد تجاوز عدد الوفيات في مختلف مناطق العالم جراء تفشي فيروسي كورونا 13 ألف حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 307 آلاف مصاب حتى الآن.
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