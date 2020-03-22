افادت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الاحد، بوفاة ضابط في الحرس الثوري الايراني برتبة "لواء" جراء الإصابة بفيروس كورونا.
واشارت الى ان الجنرال المتوفى، "مسؤول عن تجنيد وإرسال المقاتلين الإيرانيين والأفغان إلى سوريا".
واشارت الى ان الجنرال المتوفى، "مسؤول عن تجنيد وإرسال المقاتلين الإيرانيين والأفغان إلى سوريا".
من جهتهم، اتهم ناشطون إيرانيون السلطات بالتكتم على سبب وفاته.
وكانت الوكالة الإيرانية الرسمية أعلنت مصرع حسين أسد اللهي القائد السابق لفيلق من فيالق الحرس الثوري والباسيج، مشيرة الى وفاته "أمس السبت، بسبب إصابته بالكيماوي، حسب الوكالة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لواء في الحرس الثوري الايراني جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.