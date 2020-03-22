وفاة لواء في الحرس الثوري الايراني جراء الإصابة بفيروس كورونا

واشارت الى ان الجنرال المتوفى، "مسؤول عن تجنيد وإرسال المقاتلين الإيرانيين والأفغان إلى سوريا".

وقالت قناة ”در تي في“ الايرانية المعارضة، غي خبر عاجل، إن اللواء في قوات الحرس الثوري حسين أسد اللهي، توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت قناة ”در تي في“ الايرانية المعارضة، غي خبر عاجل، إن اللواء في قوات الحرس الثوري حسين أسد اللهي، توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا.

واشارت الى ان الجنرال المتوفى، "مسؤول عن تجنيد وإرسال المقاتلين الإيرانيين والأفغان إلى سوريا".

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من جهتهم، اتهم ناشطون إيرانيون السلطات بالتكتم على سبب وفاته.

وكانت الوكالة الإيرانية الرسمية أعلنت مصرع حسين أسد اللهي القائد السابق لفيلق من فيالق الحرس الثوري والباسيج، مشيرة الى وفاته "أمس السبت، بسبب إصابته بالكيماوي، حسب الوكالة.

