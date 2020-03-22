سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 22 مارس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك المصرية، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا عند 15.69 للشراء و15.79 للبيع لدى البنك المركزي المصري.



وقام البنك الأهلي الكويتي برفع سعر الدولار 3 قروش دفعة واحدة ليبيع العملة الخضراء بأعلى سعر في مصر.

وهيمن سعر 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع على الدولار في 14 بنكا من البنوك العاملة في مصر.

وسجل الدولار 5 مستويات مختلفة من الأسعار بفارق 5 قروش بين أقل وأعلى سعر، وتراوح سعر الشراء بين 15.68 جنيه و15.73 جنيه، فيما تراوح سعر البيع بين 15.78 جنيه و15.83 جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، خلال الفترة الماضية، عدة إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، من بينها خفض قياسي للفائدة بمعدل 3%.

وقوبل قرار المركزي بارتياح بين أوساط المستثمرين.

وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعد خطوة جريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي "كورونا" الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار لدى البنك الأهلي الكويتي عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وباع مصرف أبوظبي الإسلامي العملة الخضراء بسعر أقل قرشا واحدا عند 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار لدى بنك مصر إيران للتنمية "ميد بنك" 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

وعرض البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) أقل سعر للدولار في مصر عند 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر.

السعر المهيمن

وسجل سعر صرف الدولار 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع في 14 بنكا؛ هي التجاري الدولي وعودة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد وساييب والمصري الخليجي والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني وكريدي أجريكول وبلوم والبركة وقناة السويس والمشرق والإسكندرية.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو مسجلا 16.68 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فتراجع أيضا مسجلا 17.89 جنيه للشراء و18.82 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي 50.17 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.