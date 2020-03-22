فزع كورونا يقفز بالطلب العالمي على "الكمامات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزامن الإعلان عن تفشي "فيروس كورونا"، مع إقبال غير مسبوق على شراء الكمامات الطبية؛ الأمر الذي أدى إلى رفع أسعارها بصورة مبالغ فيها وندرتها في بعض دول العالم.

ففي ألمانيا، حذر مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا السفلى المواطنين من النصابين الذين يحاولون الاستفادة من أزمة كورونا، مستغلين مخاوف الناس من العدوى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن بكين تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بأقنعة الوجه (الكمامات) وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما أعلنت الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية أن لصوصا سرقوا 50 ألف قناع لحماية الجهاز التنفسي (كمامة) من مخزن تابع لمستشفيات في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.