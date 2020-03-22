الجيش الليبي يدمر مدرعة تركية جنوبي طرابلس

أعلنت قوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي عن تدمير مدرعة تركية، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الجيش الليبي ومرتزقة حكومة الوفاق جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات أجدابيا التابعة، السبت، إن قوات الجيش الوطني اشتبكت مع بقايا المليشيات الموجودة في المحور الجنوبي لمدينة طرابلس.

وأضاف الصابر، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من تدمير مدرعة تركية نوع "كيربي" حاولت التقدم تجاه وحداتنا بمحور عين زارة بالعاصمة طرابلس.

ورجح الصابر مقتل الطاقم الموجود داخل المدرعة، لأنها دمرت وأحرقت بالكامل.

وأكد الصابر أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من سحب 4 جثت للمليشيات ثلاث منها تعود للمرتزقة السوريين بالمحور نفسه.

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وأضاف: "قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من السيطرة على آلية نوع (BMB) تركية الصنع تستخدم للمناورة ونقل الأفراد".





ويدخل الجيش الليبي في اشتباكات مباشرة مع المرتزقة السوريين والجنود الأتراك منذ إنزالهم بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، في أغسطس/آب من العام الماضي.

وكبد الجيش الليبي المليشيات المتطرفة المدعومة من تركيا خسائر فادحة في الأفراد والعتاد؛ حيث بلغ إجمالي قتلى المرتزقة السوريين أكثر من 150 قتيلاً خلال الشهر الماضي، بحسب المرصد السوري.

وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وارتكاب جرائم حرب من بينها التهجير القسري للمدنيين بحجة إخلاء المنطقة للأعمال الحربية والقصف العشوائي للمنازل.

ويحتفظ الجيش الليبي بحق الرد على المليشيات التي تخرق الهدنة، ويؤكد أحقيته في محاربة الجماعات الإرهابية والإرهابيين في أي وقت بعيداً عن أي هدنة معلنة.