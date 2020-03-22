الجيش الروسي سيرسل مساعدة طبية لإيطاليا بأمر من بوتين

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الجيش سيبدأ في إرسال مساعدة طبية لإيطاليا اعتبارا من يوم الأحد لدعمها خلال مكافحتها لفيروس كورونا المستجد بعد أن تلقى أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال الكرملين إن بوتين تحدث إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي السبت وأضاف أن الرئيس الروسي عرض تقديم الدعم والمساعدة من خلال إرسال مركبات تعقيم متحركة ومتخصصين للمناطق الأكثر تضررا في إيطاليا.
وسجلت إيطاليا، أكثر دول العالم تضررا بالفيروس، قفزة حادة في عدد الوفيات من المرض يوم السبت بما يقرب من 800 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا فيها إلى نحو خمسة آلاف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات نقل عسكرية ستتحرك لتوصيل ثمانية ألوية متنقلة من المسعفين العسكريين ومعدات طبية لإيطاليا اعتبارا من يوم الأحد.
وسجلت روسيا نفسها 306 إصابات بالفيروس أغلبها في موسكو وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالمرض.
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