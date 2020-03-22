معهد "باستور" الفرنسي يفند مزاعم تخليقه لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نفى معهد "باستور" الفرنسي مزاعم حول تورطه في تخليق فيروس كورونا المستجد، مشدداً على مقاضاة باحث روج لهذه الشائعة.



وأكد المعهد الفرنسي في بيان على الموقع الرسمي أن الفيديو الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ويزعم فيه شخص تورط معهد "باستور" في تخليق فيروس (كوفيد-19)، وهو عار تماماً من الصحة".

وذكر المعهد أنه في هذه الفترة بالذات، يجب أن يكون الجميع متيقظين خلال نقل المعلومات التي يتم تداولها.

وقال المعهد: "نقدم لكم كثيرا من المعلومات الرسمية على موقعنا؛ لذلك لا تترددوا في الرجوع إليها".

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وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو، لباحث فرنسي يزعم خلاله أن المعهد قد طور فيروس "كوفيد-19" كلقاح لمواجهة فيروس "سارس" .

ويزعم الفرنسي الذي ظهر في الفيديو المتداول أن الوثيقة التي بيده تشير إلى أن الفيروس تم تخليقه معمليا عام 2004.

وقالت محطة "إل.سي .إي" التلفزيونية الفرنسية إنه على الشبكات الاجتماعية، مكافحة انتشار نظرية المؤامرة التي تزعم تخليق الفيروس ونشره حول العالم، مشيرة إلى أن مزاعم الباحث تندرج تحت نظرية المؤامرة.

وأوضحت المحطة الفرنسية أنه نظراً لأن الفيديو استند إلى مستندات أسيء فهمها وروج لشائعات، فإن معهد باستور قرر مقاضاة هذا الباحث.