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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تبدأ حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
أعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد، حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض. وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة للشعب الأسبوع الماضي المواطنين على أن يلزموا بيوتهم من الساعة 0130 حتى الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، في خطوة قال إنها ستكون اختبارًا حاسماً للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة. وقال مودي على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول " فلنكن جميعا جزءاً من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19. "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأيام القادمة".
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