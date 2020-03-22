شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاختبارات تنفي إصابة نائب ترامب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 ظهرت الفحوص الطبّية التي خضع لها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته أنّهما ليسا مصابين بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلن مكتب بنس، اليوم الأحد. وقالت كيتي ميلر المتحدّثة باسم بنس "يسرّنا أن نُعلن أنّ نتائج اختبار كوفيد-19 لنائب الرئيس مايك بنس والسيّدة الثانية كارن بنس جاءت سلبيّة". وكان بنس أكّد في وقت سابق أنّه سيخضع للفحص بعدما تأكّدت إصابة أحد العاملين في مكتبه بالفيروس.





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