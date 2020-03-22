السلفادور تفرض الحجر الصحي العام لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة فرض الحجر الصحي الإلزامي في البلاد لمدة 30 يوماً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال أبو كيلة أمس السبت في تعليقات نشرها المكتب الصحفي للرئاسة عبر تويتر إنه "ابتداء من الليلة قررنا أن نفرض الحجر الصحي الكامل داخل المنازل في جميع الأراضي الوطنية لمدة 30 يوماً". وأضاف" لن يسمح لأي شخص بمغادرة منزله "وذلك قبل أن يوضح أنه سيسمح للناس بالتسوق لشراء السلع الأساسية وأن العمال الأساسيين سيسمح لهم بمواصلة العمل. وقال أبو كيلة "إن الأشخاص الذين لا يتبعون هذه الإجراءات سيتم نقلهم إلى مركز احتواء".





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