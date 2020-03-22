رسالة من ترامب إلى كيم حول كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح في رسالة شخصية للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون اعتزامه تطوير العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن. وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اليوم الأحد في بيان بثته الوكالة "إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أرسل رسالة إلى "كيم"، يعرض فيها المساعدة أيضاً في التصدي لفيروس كورونا المستجد". وقالت "كيم يو-جونغ"، وهي النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية: "تعد الرسالة مثالاً جيداً على إظهار العلاقات الشخصية القوية والخاصة بين ترامب وكيم". وتابعت: "نحن نعتبر الرسالة عملاً حكيماً من رئيس الولايات المتحدة للحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربطها بزعيمنا"، مشيرة إلى وجود "صعوبات وتحديات كبيرة في طريق تطوير العلاقات الثنائية". وأضافت أن الرئيس "ترامب" أوضح في رسالته خطته لدفع العلاقات بين البلدين، وأعرب عن عزمه على التعاون في مكافحة الوباء.

