شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول وفاة بكورونا في كولومبيا وارتفاع عدد الوفيات في بنما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 أكدت وزارة الصحة في كولومبيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا في الوقت الذي يواصل فيه هذا المرض انتشاره في شتى أنحاء العالم. وقالت الوزارة إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية. وأضافت الوزارة أن هذا الرجل" نقل في الرابع من مارس (آذار) سائحين إيطاليين في سيارته وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين". وقالت إن الرجل كان يعالج من الضغط والسكري. وعولج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس آذار وتوفي بعد ذلك بـ3أيام. وقال البيان إن اختبارين لكشف الكورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة. وأظهرت الاختبارات إصابة شقيقته وهي طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة بالفيروس. وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا. وفي سياق متصل، قالت السلطات الصحية في بنما أمس السبت إن "شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى 3". وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس في بنما حتى أمس ارتفاعا من 200 الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم الأوبئة.





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