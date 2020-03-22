شكرا لقرائتكم وتيرة كورونا تتزايد بالعالم.. وتتخطى 300 ألف مصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تزايدت وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد أن أعلنت عدة دول عن حالات جديدة، ما أدى لتزاحم في مستشفيات بعض المناطق ووضع أسرة إضافية، وزيادة الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وسجل أكثر من 300 ألف إصابة في 169 بلداً ومنطقة، حسب إحصاء لوكالة "فرانس برس"، علما بأن هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل كون عددا كبيرا من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية في المستشفى.

وأُصيب ما لا يقل عن 300097 شخصا بالمرض، من بينها 12895 حالة وفاة في 169 بلداً ومنطقة، خصوصاً في الصين (81054 إصابة بينها 3261 وفاة) وهي منشأ المرض، وإيطاليا (53578 إصابة) الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس مع 4825 وفاة.

وتستمر عمليات الإغلاق وحظر التجول في جميع أنحاء العالم وسط محاولات احتواء تفشي العدوى قبل أن تطغى على أنظمة الرعاية الصحية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد، إن الصين سجلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت في رابع يوم على التوالي يشهد زيادة في عدد الإصابات التي كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج .

وكانت الصين قد سجلت 41 حالة إصابة يوم الجمعة. وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات يوم السبت.

وفي كوريا الجنوبية، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8897.

وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة الجديدة على الرغم من حدوث قفزة طفيفة يوم السبت.

حظر تجول

وأعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة للشعب على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19. وأضاف أن "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأيام القادمة".

أول وفاة في كولومبيا

أكدت وزارة الصحة في كولومبيا في ساعة متأخرة من مساء السبت أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا في الوقت الذي يواصل فيه هذا المرض انتشاره في شتى أنحاء العالم.

وقالت الوزارة إن الضحية رجل عمره 58 عاما وكان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة قرطاجنة الساحلية. وأضافت الوزارة أن هذا الرجل" نقل في الرابع من مارس سائحين إيطاليين في سيارته وظهرت عليه أول أعراض بعد ذلك بيومين". وقالت إن الرجل كان يعالج من الضغط والسكري.

فيروس كورونا باريس

وعولج هذا المريض لأول مرة في 13 مارس آذار وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام. وقال البيان إن اختبارين لكشف الكورونا أثبتا عدم إصابته بالفيروس ولكن أحدهما تم أخذه بطريقة غير صحيحة.

وأظهرت الاختبارات إصابة شقيقته وهي طبيبة كانت تعالجه وأحد الأشخاص الذين ركبوا معه في السيارة بالفيروس. وسجلت كولومبيا حتى الآن 210 حالات إصابة بكورونا.



وقف أنشطة إنتاجيّة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ليل السبت الأحد وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

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وسجلت إيطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق أرقام الدفاع المدني. وتعدّ إيطاليا التي شهدت بدء تفشي الفيروس قبل شهر، أكثر دولة متضررة في العالم.

كذلك، أحصت السلطات الإيطالية 6557 إصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة. وأعلنت الفلبين أيضا ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25.

وفي بنما، قالت السلطات الصحية السبت إن شخصين آخرين توفيا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى ثلاثة.

وتأكد إصابة 245 شخصا بالفيروس في بنما حتى يوم السبت ارتفاعا من 200 يوم الجمعة حسبما قالت لورديس مورينو المدير العام لعلم

الأوبئة.

وأعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في ساعة متأخرة من مساء السبت فرض حظر التجول لمدة 30 يوما ردا على تفشي فيروس كورونا.

نائبان مشتبه بإصابتهما

وفي أفغانستان، سجلت اليوم الأحد عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تفرض سلطات البلد الذي مزقته الحرب قيودا على حركة المدنيين.

وقال وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز، إن 97 عينة خضعت للفحص في الساعات الأربع والعشرين الماضية وجاءت نتائج عشر منها إيجابية.

وأضاف أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 34 اليوم، وأن هناك نائبين بين الحالات المشتبه في إصابتها وتخضع العينتان الخاصتان بهما للفحص.

كورونا والتجمعات الدينية

ونشرت ماليزيا الجيش اليوم الأحد لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات فيما سجلت البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا أغلبها له علاقة بتجمع ديني حاشد.

وأعلنت البلاد تسع وفيات و1183 إصابة بالفيروس حتى الآن. وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 3200 إصابة مؤكدة في المجمل ومن بين البؤر الكبيرة الأخرى للمرض بالمنطقة تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين.

وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، إن بلاده سجلت 64 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 514 والوفيات إلى 48. وأضاف أن تسعة مرضى تماثلوا للشفاء مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 29.

رومانيا.. وأول وفاة

سجلت الحكومة الرومانية اليوم الأحد أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد. وحالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 67 عاما كان مصابا بالسرطان في مرحلة متأخرة.

وسجلت رومانيا 367 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن وأعلنت حالة الطوارئ يوم 16 مارس/آذار.

وفي التشيك، أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1047 حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنها سجلت 158 إصابة جديدة أمس السبت في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون شخص. وتعافى ستة أشخاص ولم تحدث وفيات. وفحص العاملون في القطاع الصحي 15584 شخصا حتى أمس.