- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بريطانيا تخشى تكرار سيناريو كورونا الإيطالي خلال أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ونقلت صحيفة "ذا صنداي تلغراف" The Sunday Telegraph عن جونسون قوله "إنّ تسارع وتيرة الإصابات والوفيات يُحمِّلُ هيئة الصحّة الوطنية فوق طاقتها".
وأضافت الصحيفة أنّ جونسون أمر الأطباء بإعطاء الأولوية للمرضى الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.
كما حثّ الناس بشدّة على البقاء في منازلهم من أجل إنقاذ "الآلاف من الأرواح" وفق تعبيره.
وطلبت الحكومة البريطانيّة، الأحد، من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويُعتبرون الأكثر ضعفاً حيال فيروس كورونا المستجد، أن يُلازموا منازلهم لمدّة 3 أشهر.
وقالت الحكومة في بيان إنّ "ما يصل إلى 1,5 مليون شخص في إنجلترا حدَّدتهم خدمة الصحّة العامّة على أنّهم معرّضون بشدّة لأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ، سيتعيّن عليهم البقاء في المنزل لحماية أنفسهم".
وسيتمّ تخصيص خطّ هاتفي لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة إليه، كما سيكون ممكناً توصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين.
وأسفر وباء كورونا المستجد عن وفاة 12 ألفاً و725 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" يستند إلى معطيات رسمية حتى الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تخشى تكرار سيناريو كورونا الإيطالي خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.