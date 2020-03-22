شكرا لقرائتكم العراق يواجه كورونا بإجراءات جديدة.. "الوضع الوبائي خطر جدا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية في العراق، أن قرارات مهمة حول وباء كورونا ستصدر اليوم الأحد، من الاجتماع المشترك لخليتي الأزمة الحكومية والبرلمانية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي أصبح خطرا جدا وعلى المواطن أن يعي حجمه وأن يكون على قدر المسؤولية لتجاوز الأزمة.

وقال عضو اللجنة فالح الزيادي، إن "الوضع الوبائي أصبح خطرا جدا، واليوم هناك اجتماع حاسم وقرارات مهمة ستصدر من الاجتماع المشترك اليوم لخليتي الأزمة الحكومية والبرلمانية"، مبينا أن "هناك إشكالات كبيرة بقضية احتواء كورونا منها عدم التزام وتعاون المواطن وضبط سلوكه بالالتزام بالتعليمات والإرشادات إضافة إلى ضعف الإمكانيات الصحية لدينا وعدم قدرة المستشفيات والبنى التحتية على احتواء الأعداد الكبيرة من الإصابات بحال تفشي المرض"، وفق ما نقله موقع السومرية نيوز.

أمر واجب وضروري

كما أضاف أن "الضغط يسير باتجاه تقليل أعداد الإصابات، كون الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من التهاون، حيث إن التزام المواطن بالتعليمات والابتعاد عن التجمعات هو أمر واجب وضروري".

وتابع "دخلنا بمرحلة خطرة لا تتناسب مع إمكاناتنا الصحية ولا سبيل أمامنا للخلاص من هذا الوباء إلا الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أبناء الشعب العراقي وأن يعي المواطن حجم الخطر وأن يكون على قدر المسؤولية لمواجهته".

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النجف - فرانس برس

إلى ذلك، توقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، أمس السبت 21 آذار، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين في عموم العراق منذ بدء انتشار الفيروس إلى 217 اصابة و17 حالة وفاة و43 حالة شفاء.

بغداد - فرانس برس

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.