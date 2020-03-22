تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 188

أعلن المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، "تسجيل 12 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجّلة حتّى الآن إلى 188 حالة".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "الإصابات تتوزّع على خمس حالات مخالطة، منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان)، أمّا الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى مصر وهي لمواطنة كويتيّة". وذكر أنّ "الحالة السادسة هي مرتبطة بالسفر إلى البرازيل، وهي لمواطنة كويتيّة. أمّا بقية الحالات فسيتمّ الكشف عن تفاصيلها لاحقًا، لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحافي".
وكان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح قد أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء ثلاث حالات مصابة بـ"كورونا"، ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 30 حالة".
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