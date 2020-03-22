المتحدث باسم حكومة إيران: لأداء دورنا في تغيير أوضاع العالم نحو الأفضل

لفت المتحدّث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​، إلى أنّ "فيروس "كورونا" لم يدعنا هذا العام من أن نمزج الطعم العذب لعيد النوروز، المنقوش في ذكريات أيام صبانا، مع لقاء أعزائنا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الوقائع والأحداث في التاريخ ومصير الشعوب كثيرة، وأنّ مرارتها تؤذي أي شعب كان، إلّا أنّ المهم هو كيف ننظر إلى المستقبل وكيف نخطّط لتغيير أنواع المتاعب والمعاناة في العالم الّذي نعيش فيه"، مؤكّدًا أنّ "من الضروري أن يبقى نور الأمل حيًّا في قلوبنا، وأن نذكّر أنفسنا في كلّ لحظة بمسؤوليّتنا الفرديّة والاجتماعيّة لبناء إيران عامرة وحرّة، ومن المهم أن ندخل الساحة ونسعى بوعي لأداء دورنا في تغيير أوضاع العالم نحو الأفضل". وأعرب عن اعتقاده "أنّنا سنتجاوز هذه الأيام الصعبة والمرّة في ظلّ الأمل بمستقبل زاخر بالسلامة والسعادة والبهجة".