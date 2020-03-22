طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية طقس ان يسيطر مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​، يبقى التحذّير من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. كما يتكون ضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاًمع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل .

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاًمع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الساحل و تبقى دون تعديل على الجبال و في الداخل .