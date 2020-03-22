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طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية طقس ان يسيطر مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​، يبقى التحذّير من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. كما يتكون ضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاًمع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل .

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاًمع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الساحل و تبقى دون تعديل على الجبال و في الداخل .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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