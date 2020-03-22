النشرة: النبطية التزمت التعبئة العامة واقفلت كافة المؤسسات العامة والخاصة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان المدينة ومنطقتها التزمت التعبئة العامة واقفلت كافة المؤسسات العامة والخاصة والمحلات التجارية تحسبا لانتشار وباء ​كورونا​، حيث التزم المواطنون منازلهم تلبية لطلب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ تنفيذ الحظر المنزلي، وسيرت ​القوى الامنية​ دوريات للتأكد من حسن سير تطبيق الخطة . وواصلت ​البلديات​ والجمعيات ونادي الشباب في اسعاف النبطية توزيع ​المساعدات الغذائية​ على المواطنين في منازلهم وتعقيم الشوارع والمحلات والطرق.

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