هاشم طالب الحكومة بالإفراج سريعا عن أموال البلديات لتأمين متطلبات الأمن الصحي والاجتماعي

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الحكومة بـ"الإفراج سريعًا عن أموال البلديات، نظرًا للظروف الإستثنائيّة الّتي يمرّ بها لبنان، ولكي تستطيع البلديات أن تقوم بدورها وواجباتها الضروريّة لتأمين متطلبات الأمن الصحي والاجتماعي للناس؛ وذلك بسبب الوضع الضاغط على الناس".
وأنثى في تصريح، بعد تفقّده مداخل منطقة العرقوب واطّلاعه على الإجراءات والتدابير الصحيّة الوقائيّة الّتي تقوم بها فرق من اتحاد بلديات العرقوب والمجتمع المدني في المنطقة، على "دور البلديات والمجتمع المدني، لأنّ مواجهة وباء "كورونا" تتطلّب تضافر الجهود وتكافل جميع المكونات الوطنيّة لحماية لبنان واللبنانيّين، ووضع حدّ لانتشار وباء لا يميّز بين أحدٍ موال كان أو معارض".
وأكّد هاشم أنّ "المسؤوليّة اليوم وطنيّة بامتياز ولا مجال للاستثمار السياسي أمام هذا الخطر. ولأنّ مسؤوليّة البلديات أساسيّة وهي على تماس مباشر مع الناس وهمومهم وتأمين احتياجات أبناء البلدات والقرى، فإنّنا نناشد وزيري الداخلية والبلديات والمالية، باتخاذ كلّ الخطوات المطلوبة لتأمين مستحقات البلديات، لتكون قادرة على القيام بمسؤوليّاتها في مسار الأمن الصحي والاجتماعي الوطني".
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