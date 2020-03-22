وهاب: لا اسمح لنفسي بالمزايدة على حزب الله في الموضوع الاسرائيلي او الارهاب

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان اداء رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اداء ممتاز، ويجب ان نكمل بهذه الاجراءات التي اتخذت في مواجهة ​كورونا​، الا انه يجب ان تفكر بالعائلات الفقيرة. واكد انه مع تبييض كل السجون فهناك سجناء انهوا محكومياتهم وهناك موقوفون لم يحاكموا بعد وقانون العفو يمكن انجازه بسرعة ونحن اليوم امام وضع صعب ويجب ان نكون متسامحين. واوضح ان هناك قضاة لا جرأة لديهم وهم جبناء يتقاعسون عن اداء واجبهم.

ولفت وهاب في حديث تلفزيوني، الى انه "يملك كل الأجوبة حول كيفية اطلاق العميل عامر فاخوري ولا يوجد صفقة حول اطلاقه"، واشار الى ان "توقيف العميل عامر فاخوري 6 أشهر مخالف للقانون ولا احد يزايد عليّ فانا تعرضت للعقوبات من الاميركان منذ عام 2007 بسبب ​المحكمة الدولية​ التي قاتلتها لانها تستهدف ​المقاومة​ وسوريا. واكد انه ليس رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ من اطلق سراح الفاخوري.

واوضح انه لا يسمح لنفسه بأن يزايد على ​حزب الله​ في الموضوع الاسرائيلي او ​الارهاب​، واكد انه لم يهاجم حزب الله بل دافع عن رئيس ​المحكمة العسكرية​ ​حسين عبدالله​.