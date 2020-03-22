إطلاق الحلقة التجريبية الاولى من حلقات التعلم عن بعد على تلفزيون لبنان اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن فيروس كورونا "لن يقف عائقا أمام استمرار تعلم أولادنا". لذا ستطلق الوزارة اليوم بالتعاون مع وزارة الإعلام والمركز التربوي للبحوث والإنماء، الحلقة التجريبية الاولى من سلسلة حلقات التعلم عن بعد، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم عبر أثير تلفزيون لبنان".
وتمنت الوزارة في بيان على الأهل والتلاميذ، وخصوصا تلاميذ الصف الثالث ثانوي علوم الحياة ( فيزياء - انكليزي)، "متابعة الحلقة وإرسال مقترحاتهم على الرابط الآتي:
https://forms.gle/8UdxzeTobEN83XNa8".
وسألت أهل الرأي من المؤسسات التعليمية، النقابات والروابط، الاتحادات، لجان الأهل، الأساتذة، وسائل الاعلام، الاعلاميين وغيرهم، "ألا يضنوا علينا بملاحظاتهم أو تصويباتهم حتى نرتفع جميعا بهذا العمل الى مدار رضا الناس، فالمرء قليل بنفسه كثير بأخيه".
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