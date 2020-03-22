إطلاق الحلقة التجريبية الاولى من حلقات التعلم عن بعد على تلفزيون لبنان اليوم

أعلنت ​وزارة التربية والتعليم العالي​، أن ​فيروس كورونا​ "لن يقف عائقا أمام استمرار تعلم أولادنا". لذا ستطلق الوزارة اليوم بالتعاون مع ​وزارة الإعلام​ و​المركز التربوي للبحوث والإنماء​، الحلقة التجريبية الاولى من سلسلة حلقات التعلم عن بعد، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم عبر أثير ​تلفزيون لبنان​".

وتمنت الوزارة في بيان على الأهل والتلاميذ، وخصوصا تلاميذ الصف الثالث ثانوي علوم ​الحياة​ ( فيزياء - انكليزي)، "متابعة الحلقة وإرسال مقترحاتهم على الرابط الآتي:

https://forms.gle/8UdxzeTobEN83XNa8".

وسألت أهل الرأي من المؤسسات التعليمية، النقابات والروابط، الاتحادات، لجان الأهل، الأساتذة، ​وسائل الاعلام​، الاعلاميين وغيرهم، "ألا يضنوا علينا بملاحظاتهم أو تصويباتهم حتى نرتفع جميعا بهذا العمل الى مدار رضا الناس، فالمرء قليل بنفسه كثير بأخيه".