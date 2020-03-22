النشرة: العثور على السجّان السابق بمعتقل الخيام أنطوان الحايك جثة في متجره بالمية ومية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صياد، بـ"العثور على ​أنطوان الحايك​ جثة في متجره في ​المية ومية​"، لافتًا في التفاصيل إلى أنّ "مجهولًا أطلق النار على الحايك، فأصابه بعيارَين ناريَين برأسه، ولم تُعرف دوافع الجريمة بعد".

مع الإشارة إلى أنّ المقتول كان يعمل سابقًا كسجّان في معتقل الخيام.