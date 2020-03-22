أفاد مراسل "الخليج 365" في صياد، بـ"العثور على أنطوان الحايك جثة في متجره في المية ومية"، لافتًا في التفاصيل إلى أنّ "مجهولًا أطلق النار على الحايك، فأصابه بعيارَين ناريَين برأسه، ولم تُعرف دوافع الجريمة بعد".
مع الإشارة إلى أنّ المقتول كان يعمل سابقًا كسجّان في معتقل الخيام.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على السجّان السابق بمعتقل الخيام أنطوان الحايك جثة في متجره بالمية ومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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