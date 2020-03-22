النشرة: طوافات الجيش تجول فوق جميع المناطق اللبنانية وتدعو المواطنين للبقاء بالمنازل

عَلِمت "​الخليج 365​" أنّ "طوافات تابعة للجيش اللبناني مزوّدة بمكبرات صوت تجول فوق جميع المناطق اللبنانية، وتدعو المواطنين إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلّا للضرورة القصوى".

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