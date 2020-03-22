النشرة: صيدا تلتزم بالتعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية بشكل كامل

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "صيدا تلتزم بالتعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحيّة بشكل كامل، حيث أقفلت جميع المؤسّسات والمحال والسوق التجاري، في وقت سيّرت القوى الأمنية دوريات للتأكّد من هذا الإلتزام".
ولفت إلى أنّ "شوارع المدينة بدت خالية مع عطلة نهاية الأسبوع وإقفال المصارف والمؤسّسات الرسميّة، بعدما لازم أبناء المدينة منازلهم، خشيةً من تفشّي فيروس "كورونا"، وبعد دعوة رئيس الحكومة حسان دياب إلى حظر تجول ذاتي"، مشيرًا إلى أنّ "المدينة كانت قد شهدت ليلًا تهافتًا على الأفران والسوبرماركت من أجل تزوّد المواطنين باحتياجاتهم من المواد الغذائيّة والتموينيّة".
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