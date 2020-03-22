النشرة: صيدا تلتزم بالتعبئة العامة وحالة الطوارئ الصحية بشكل كامل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "صيدا تلتزم بالتعبئة العامة و​حالة الطوارئ​ الصحيّة بشكل كامل، حيث أقفلت جميع المؤسّسات والمحال والسوق التجاري، في وقت سيّرت ​القوى الأمنية​ دوريات للتأكّد من هذا الإلتزام".

ولفت إلى أنّ "شوارع المدينة بدت خالية مع عطلة نهاية الأسبوع وإقفال ​المصارف​ والمؤسّسات الرسميّة، بعدما لازم أبناء المدينة منازلهم، خشيةً من تفشّي فيروس "كورونا"، وبعد دعوة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إلى ​حظر تجول​ ذاتي"، مشيرًا إلى أنّ "المدينة كانت قد شهدت ليلًا تهافتًا على الأفران والسوبرماركت من أجل تزوّد المواطنين باحتياجاتهم من المواد الغذائيّة والتموينيّة".