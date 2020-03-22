اشار المكتب الإعلامي ل​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ في بيان الى انه "يهم ​وزارة الصحة​ التنبيه إلى أنه رغم النتائج المشجعة عالميا لدواء "Hydroxychloroquine" في علاج المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​، تبقى للدواء مفاعيل طبية ضارة عند الاستخدام غير المراقب طبيا. بناء عليه تطلب الوزارة من جميع ​الصيدليات​ الإلتزام التام بعدم بيع دواء "Doloquine" الذي يحتوي على تركيبة "hydroxychloroquine" ودواء "Nivaquine"، الذي يحتوي على تركيبة "chloroquine" إلا بموجب وصفة طبية موحدة صادرة عن طبيب اختصاصي حصرا مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة عن الوصفة. كما تطلب الوزارة من المستوردين والمستودعات التوقف التام عن بيع أي من ​الدواء​ين إلا بعد موافقة مسبقة من الوزارة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تحذر من استخدام دواء HYDROXYCHLOROQUINE من دون وصفة طبية موحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.