جميل جبق: اعداد المصابين بكورونا سيرتفع خلال الفترة المقبلة

اشار وزير الصحة السابق جميل جبق الى انه وفق فيروس كورونا كل شخص يعدي 3 اشخاص، مقابل كل شخص يعدي شخص واحد في الانفلونزا. واكد ان يمكن لشخص منصاب بالفيروس ليس لديه عوارض ان يعدي اشخاصا اخرين، وعلى كل شخص ان يبقى في منزله ويحمي الاخرين. واوضح جبق في حديث تلفزيوني، بأن اعداد المصابين بكورونا سيرتفع خلال الفترة المقبلة، ولفت الى ان نسبة الاصابات في لبنان هي الاعلى بالنسبة الى عدد السكان، ونسبة 230 اصابة بالنسبة الى 4 مليون نسمة نسبة مرتفعة.
واوضح ان عدد الاسرة في كل لبنان هو 27 الف سرير في المستشفيات، ولفت الى ان هناك دراسة جديدة اثبتت ان وضع المصاب على الجهاز التنفسي مبكرا ينقذ حياته. واكد لبنان "مش قد الحملة" اذا انتشر الفيروس.
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