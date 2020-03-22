لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجاتماعي، إلى "أنّنا نُصلّي في البيوت، يباركها الله بحضوره إليها. تقوى العائلة، الخليّة الأساسيّة في المجتمع". وأرفق التعليق بوسمَي: "​حظر تجول​ إجباري ينقذنا" و"خليك بالبيت".

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كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي أكد أن حظر التجول الإجباري ينقذنا: نصلي بالبيوت ويباركها الله بحضوره إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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