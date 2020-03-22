دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ألمانيا تحظر جماعة يمينية متطرفة وتداهم منازل قادتها

برلين (رويترز) - قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده حظرت يوم الخميس جماعة يمينية متطرفة، مضيفا أن الشرطة داهمت منازل 21 من أبرز أعضائها في عشر ولايات، في تكثيف لحملة تستهدف المنظمات المعادية للسامية إثر هجمات شنها مسلحون عنصريون أسفرت عن سقوط قتلى.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر إنه حظر جماعة "الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة" وهو أول إجراء من نوعه ضد جماعة لها صلات بحركة "مواطنو الرايخ" التى تعلن ولاءها للرايخ الألمانى وهو الاسم الرسمي لألمانيا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال زيهوفر في بيان "نحارب التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية بلا هوادة حتى في أوقات الأزمات"، مضيفا أن الجماعة مارست "التشدد اللفظي" ضد الموظفين الحكوميين وأسرهم.

Advertisements

وكثفت ألمانيا مراقبتها للجماعات اليمينية المتطرفة والمتعاطفين معها بعد حادث إطلاق نار على اثنين من مقاهي تدخين الشيشة بالقرب من فرانكفورت الشهر الماضى نفذه مسلح عنصرى قتل فيه تسعة أشخاص، وهجمات فى أكتوبر تشرين الأول شنها مسلح معاد للسامية فى مدينة هاله أسفرت عن مصرع اثنين .

وعززت وكالة المخابرات الداخلية الأسبوع الماضي مراقبتها لجناح متطرف في حزب (البديل من أجل المانيا) اليميني وقال رئيس الوكالة إن التطرف اليميني يشكل أكبر تهديد للديمقراطية الألمانية.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)