شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب يخضعون لفحص كورونا قبل دخول مقر البرلمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول أيام تطبيق لفحص درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بُعد، خضع كل من النائب عبد المنعم العليمي، والنائب سلامة الجوهرى، والنائب محمد الفيومي، للفحص قبل دخولهم من بوابة المجلس، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 9".

وجاءت نتائج فحص النواب الثلاث، مطمئنه بدرجة حراره أقل من 37.3، ليسمح لهم الطاقم الطبي بالدخول إلى مقر مجلس النواب، للقيام بمهامهم من تقديم الأدوات الرقابية المختلفة في القضايا التي تمس المواطن.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد رفع درجة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتحصين المجلس من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 9"، وذلك بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس.

ورصد ”الخليج 365”، أولى أيام تطبيق هذا الأجراء الاحترازى، حيث تم تزويد كافة البوابات بككاشف للحرارة، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على المجلس كشرط قبل دخولهم من البوابة الإليكترونية، والتأكيد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

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وقال الأطباء المختصون بالمجلس، إنه حال رصد أى ارتفاع في درجة حرارة أيا من المترددين علي المجلس، وإذا ثبت أنها أكثر من 37.3 يتم فحصه بإحدى العيادات المجهزة طبياً للتأكد من سبب ارتفاع درجة الحراره، ولا يسمح بدخولة إلى المجلس إلا بعد موافقة القطاع الطبي.



