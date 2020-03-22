شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة السلفيين.. مصطفى العدوى حرض المصليين على مخالفة قرار وقف صلاة الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة من التيار السلفى للتحايل على قرار وزارة الأوقاف بوقف الصلاة الجماعة وصلاة الجمعة فى المساجد، أصدر الدكتور مصطفى العدوى، أحد كبار الدعاة السلفية، فتوى جديدة، يحرض فى المواطنين على التجمعات فى الشوارع للصلاة بعد وقف المساجد، وذلك مخالفة للقرارات التى تقوم بها الحكومة من أجل حماية المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الداعية السلفى، دعا فى الفيديو المتداول له، المواطنين فى الصلاة بالطرق والشوارع، وذلك كنوع من التحدى، ولم يشغله حياة المواطنين أو الحفاظ عليها، وذلك مواصلة لما يقوم به التيارات السلفية والجماعات الإسلامية فى مخالفة كل القرارات، واستخدام الدين وتوظيفه كحجج لهم.

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كان وزارة الأوقاف قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر..أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.. ألا صلوا فى بيوتكم.. ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.

وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.