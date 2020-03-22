شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة لملازمة المنازل للتصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب، حملة لتوعية المصريين بالشارع بضرورة التزام المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي المعدل المنخفض للإصابات حتى الآن، حيث أكدت التنسيقية في حملتها التي رفعت شعار "أحمى نفسك.. احمي بلدك" أن التزام المنازل لمدة 15 يوم ٱفضل من أن تكون هناك منازل خاوية من أهلها حال عدم الالتزام بتعليمات الحكومه ووزارة الصحة بالإجراءات الوقائية.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب أن الوقت الحالي يستلزم من الجميع رفع الوعي وعدم الاستهاون بهذا الفيروس المستجد.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



