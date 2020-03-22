شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع النواب يطالب بحظر تجوال لتعزيز إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتبر النائب اشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الإجراءات الإحترازية والوقائية و الصحية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهه فيروس كورونا المستجد جيدة للغاية ، مؤكدا بأن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الازمة تؤكد على الوعي الكامل بمواجهه الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.

وطالب وكيل دفاع النواب في بيان له اليوم، القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية الأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنين المسئولية واستكمال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية.

Advertisements

ووجه وكيل دفاع النواب، التحية للقوات المسلحة التي قامت بدورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدوله والمؤسسات التعليمية والشوارع لحماية أبناء الوطن.

ولفت وكيل دفاع النواب بأن قوات الشرطة قامت بدورها على أكمل وجه في تطبيق قرارت الحكومه بإغلاق المحال التجاريه في السابعه مساء وساهمت في تقليل التجمعات، منوها بأن الإجراءات التي اتخذتها الدوله كان لها دور كبير في انحصار أرقام المرض وتوجه بالشكر الي الفدائيين من الأطباء والتمريض الذين كان لهم دور كبير في الازمه وكانوا على قدر المسئوليه .

وشدد جمال على ضروره استكمال الإجراءات الوقائيه بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية البلاد والعباد.