شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تطالب بالإسراع بتقديم تسهيلات لدعم القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب بلجنة السياحة، إن المصريين عليهم ضرورة الالتزام بما تقرره وزارة الصحة من وسائل منع العدوى، وأن يستجيب الشارع لدعوات "الزم بيتك" والتى ستمكن من انحسار فيروس كورونا المستجد ولن تتهدد السياحة لفترة طويلة، قائلا "لسنا فى مجال رفاهية السياحة فى الوقت الحاضر والأهم صحة المواطن والحفاظ عليها.. وعند تحسن الأوضاع سنعمل على استنهاض القطاع السياحى من جديد".

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة دعم السياحة من قبل الحكومة بتسهيل الحصول على قروض وتأجيل الالتزمات تجاه مديونيات المستثمرين، وحتى لا تؤثر على قطاع السياحة وتسهم فى تهديد البعض لإعلان إفلاسهم .

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تأجيل سداد الفوائد المستحقة على التسهيلات القائمة لمدة عام وتخفيض هامش الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية مع إعفاء الشركات من العمولات والمصروفات الأخرى الخاصة بالقروض والتسهيلات الممنوحة على أن تكون نسبة الفائدة 10% على القروض بالعملة المحلية و2% فوق سعر الإقراض للدولار الأمريكي مع دراسة إمكانية إعفاء تلك القروض من الفوائد لمدة 6 أشهر أو عام وتوفير حساب جارى مدين للمنشأة السياحية لاستخدامها في سداد الرواتب والأجور والتزامات الشركات لدى الغير وأعمال الصيانة الدورية وأي مصروفات سيادية متعلقة بالنشاط، إضافة إلى توفير قروض بنكية للمنشآت السياحية لاستخدامها في بداية التشغيل عند انحسار تأثير الخطر كرأس مال عامل على أن تسدد هذه القروض خلال ثلاثة أعوام.

وشدد أن كل هذا يتطلب من المواطن البسيط الالتزام بتعليمات الحكومة واتباع الاجراءات الوقائية، خاصة وأن هذه الأزمة يمكن أن تدمر الاقتصاد المصري بأسره وليس السياحه فقط .