شركات البورصة تبدأ استخدام وسائل الاتصال لعقد جمعياتها العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

بدأت الشركات المقيدة بالبورصة في الإعلان عن استخدام وسائل الاتصال لعقد الجميعات العمومية الخاصة بها، وذلك بعد أن أتاحت الرقابة المالية هذه الخاصية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير في بيان للبورصة، إنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الأحد المقبل 29 مارس، وذلك عن طريق وسائل الاتصال المسموعة سواء عبر الاتصال من أي خط أرضي أو محمول.

وأكدت الشركة أن مشاركة المساهمين عن طريق التليفون يعتبر حضورا فعليا للجمعية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تطبيق قراري مجلس الوزراء رقمي 606 و718 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وقالت إنه يصعب بسبب هذه الإجراءات الاحترازية عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في المكان المحدد, موضحة أن قرار عقدهما بوسائل الاتصال المسموعة يأتي ضمن غطار قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 18 مارس الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن اجتماعي الجمعيتين سيكون بنفس بنود جدول الأعمال المشار إليها في الدعوات السابقة لهما من قبل.

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وكان محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أصدر قرارا بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجهت هيئة الرقابة المالية، الشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في أكثر من موقع في ذات الوقت شريطة توافر النظم الإلكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها، وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.

وقالت الرقابة المالية في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن ذلك يأتي وفقا لتزامن انعقاد الجمعيات العمومية لغالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الفترة القادمة مع صدور الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد- بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020.

وفي إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي يتعذر على الشركة تحديد موعد الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن هناك مستجدات تستدعي الدعوة لجمعية عامة عادية وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020-2021، وأيضا الدعوة لجمعية عامة غير عادية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.